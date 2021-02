Confermate le regole della passata edizione della kermesse, ma con qualche novità tech per il voto della sala stampa

Il sistema di voto del Festival di Sanremo 2021 non prevede novità di sostanza rispetto a quello dell’edizione precedente. Anche quest’anno il regolamento prevede quattro giurie. Tuttavia, nel rispetto del protocollo anti-Covid approvato dal Cts su proposta della Rai, cambieranno le modalità di voto per la sala stampa, che esprimerà le proprie preferenze attraverso un’app appositamente creata per i giornalisti della carta stampata, della tv, della radio e del web.

Le giurie

Anche quest’anno le giurie saranno quattro: demoscopica, sala stampa, pubblico da casa (televoto) e orchestra. Per ciascuna serata (a eccezione della prima e seconda, che saranno uguali) è prevista una combinazione differente delle diverse giurie, ciascuna con un peso proprio.

Giuria demoscopica

La giuria demoscopica è composta da un campione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, le quali esprimeranno il proprio voto da casa attraverso un sistema di votazione elettronico. Quest’anno, a differenza degli anni scorsi, non compaiono infatti i fruitori di musica dal vivo, a causa dell’esiguo numero di live che potranno avere luogo a causa delle restrizioni legate al Coronavirus.

Giuria della sala stampa

La giuria della sala stampa, tv, radio e web è composta da giornalisti accreditati di carta stampata, tv, radio e web. A differenza degli anni scorsi, la sala stampa esprimerà la propria preferenza attraverso il voto elettronico mediante un’app sul proprio telefono creata appositamente dalla Rai per rispettare le misure anti-Covid contenute nel protocollo di sicurezza approvato dal Cts.

Orchestra del Festival

Il voto dell’orchestra del Festival sarà espresso dall’ensemble dei 60 coristi e musicisti professionisti selezionati dalla Rai «sulla base di riconosciute qualità», oltre a quelli provenienti dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, che accompagneranno con voce e musica dal vivo gli artisti in gara durante la kermesse.

Televoto

Come tradizione, il voto del pubblico da casa potrà essere espresso attraverso il televoto, sia da rete fissa sia da telefono mobile, nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Come da regolamento sarà anche «espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o sms e/o da utenze che forniscono servizi di call center», pena l’immediata esclusione dell’artista dalla competizione.

Come funzionano le votazioni per ogni serata

Ogni serata del Festival di Sanremo 2021 prevede un sistema di voto differenziato, con una commistione delle giurie (e relativo peso) che varierà di serata in serata, e che sarà valido sia per i “Campioni” sia per la sezione “Nuove proposte”.

Prima serata – 2 marzo

Durante la prima serata del Festival si esibiscono i primi 13 cantanti in gara nella sezione Campioni, le cui performance verranno votate esclusivamente dalla giuria demoscopica. Dopo questo voto si costituirà una prima classifica parziale che si completerà con il voto degli altri 13 campioni in gara che si esibiranno nella seconda serata. Per la categoria “Nuove proposte”, invece, si esprimeranno 3 giurie: la demoscopica (33%), la sala stampa (33%) e il pubblico da casa con il televoto (34%).

Dopo l’esito del voto verrà stilata una classifica delle 4 nuove proposte esibitesi nella prima serata e passeranno il turno i primi 2 artisti più votati nella classifica complessiva, che accederanno alla finale di categoria della quarta serata. Gli altri 2 verranno eliminati dalla competizione.

Seconda serata – 3 marzo

Nella seconda serata del Festival si replica lo schema di voto e di esibizioni della prima serata. La giuria demoscopica esprimerà la propria preferenza sui restanti 13 campioni in gara. Così facendo, a fine serata, si creerà la prima classifica complessiva dell’intera categoria “Campioni”. Per la sezione “Nuove proposte” sarà valido lo stesso meccanismo di voto della serata precedente con le tre giurie in combinazione, con 2 artisti eliminati e 2 che accederanno alla serata della finale del giovedì.

Terza serata – 4 marzo

La terza serata di Sanremo 2021 è dedicata «all’interpretazione ed esecuzione dei 26 campioni in gara di una canzone edita scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore (Canzone d’Autore)». Ciascun artista potrà scegliere se esibirsi da solo o con altri ospiti italiani o stranieri. L’unica giuria che voterà nella terza serata sarà quella costituita dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival, che decreterà la vittoria del premio per «la migliore interpretazione della Canzone d’Autore» più votata durante la serata.

Tuttavia, il voto dell’orchestra peserà sulla classifica generale. Nella terza serata, infatti, verrà a crearsi una nuova classifica dei 26 campioni in gara, costituita dalla media dei voti espressi dalla giuria demoscopica nelle prime due serate unito a quello espresso dall’orchestra.

Quarta serata – 5 marzo

Nella quarta serata del venerdì tornano a esibirsi tutti i 26 “Campioni” in gara, che verranno votati solo dalla giuria dei giornalisti della giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il voto dei giornalisti farà media, così come quello dell’Orchestra della sera precedente, sulla classifica parziale che precede la finalissima del 6 marzo. Durante la quarta serata ci sarà anche la finale della sezione Nuove proposte.

I 4 brani rimasti in gara verranno votati da tre giurie contemporaneamente: demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto da casa (34%). Al termine delle votazioni si creerà la classifica finale, per la quale l’artista che riceverà il maggior numero di voti dalle tre giurie, secondo le dovute proporzioni, sarà proclamato vincitore o vincitrice della sezione Nuove proposte.

Quinta serata – La finalissima del 6 marzo

Durante la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo tornano a esibirsi tutti e 26 i campioni in gara. Il voto verrà espresso dal pubblico da casa mediante il televoto, i cui risultati andranno a fare media con i voti espressi nelle serate precedenti dalle altre giurie, andando a definire la classifica semi-finale. I primi tre artisti classificati si esibiranno nuovamente dal vivo o verrà riproposta la registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o una parte di essa).

Da questo punto in poi tutti i voti precedenti verranno azzerati e si procederà a un nuovo voto misto da parte della giuria demoscopica (che peserà il 33%), della giuria della sala stampa (che peserà il 33%) e del pubblico da casa con il televoto (il cui voto varrà il 34%). La canzone che riceverà la percentuale di voto complessiva più elevata in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2021 per la sezione “Campioni”.

