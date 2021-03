Folcast, al secolo Daniele Folcarelli, è un cantautore romano attivo da anni nella scena indipendente. Le sue sonorità spaziano dal pop-rock al rap, passando per il funk e l’R&B. Classe ’92, inizia a studiare musica da giovanissimo, laureandosi in chitarra pop al conservatorio. Nel 2015 esordisce con il primo Ep omonimo, mentre nel 2017 pubblica il secondo album Quess. La svolta inizia nel 2019, con il singolo Cafu, che attira l’attenzione di Tommaso Colliva dei Calibro 35, già produttore dei Muse (con cui ha vinto un Grammy) e, tra gli altri, di Diodato e Ghemon. Nell’estate, Folcast viene chiamato ad aprire il live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca. Quest’anno Folcast si presenta tra le Nuove proposte di Sanremo con Scopriti, brano scritto di proprio pugno e prodotto da Tommaso Colliva e Raffaele Scogna, mentre l’arrangiamento degli archi è stato affidato a Rodrigo D’Erasmo, il violinista degli Afterhours.

«Scopriti è il racconto di una condizione comune e a volte disarmante – racconta Folcast -. Il disagio di chi si è perso nell’immobilità delle stanze vuote interiori e si trova a fare i conti con una solitudine imposta e in parte voluta. Nonostante questo, la volontà è quella di rialzarsi, di uscire e di trovare dentro se stessi la motivazione, con rabbia e consapevolezza. Scopriti è un brano che sfida la stasi e che sprona a sentire tutto nel profondo per poi rinascere, sempre. Concepito al pianoforte, vuole essere prima di tutto crudo, quindi “Scoperto”. Vicino a un ambiente soul che dà spazio a tutti i movimenti dell’anima, si evolve fino a trasformarsi, proponendo un messaggio di forza e rigenerazione»

Scopriti

Che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Però c’è confusione

Tra le nostre parole

Non mi sento più le gambe

M’hai lasciato qui in mutande

Su ‘sta sedia senza ruote

Che gira intorno a stanze vuote

E non mi sento più la faccia

Questo cuore adesso macchia

Spero questo tu lo sappia

Sì chi io ero e chi avevi davanti

Ma, ma, ma, ma quindi tu

Scopriti

Che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Però c’è confusione

Tra le nostre parole

Mi sento come un latitante

Alla ricerca di una fonte, eh

Ma ho le scarpe rovinate

E dovrei cambiare le suole

E senza te non c’è risveglio

Questo cuore stava meglio

Spero questo tu lo sappia

Sai chi io ero e chi avevi davanti