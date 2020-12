Sanremo 2021, ecco i nomi dei big in gara: tra gli altri Francesco Renga, i Coma Cose e la giovanissima Madame

I nomi dei big di Sanremo 2021, 26 – due in più rispetto allo scorso anno – sono realtà. Ad annunciarli in diretta è Amadeus nel corso del programma Sanremo Giovani su Rai1. I primi tre nomi annunciati sono quelli di Francesco Renga, insieme al duo Coma_Cose e a Gaia. E poi ancora Irama, Fulminacci, Madame, Orietta Berti, Willie Peyote.

I big

Il primissimo nome annunciato da Amadeus (alle prese con qualche guaio con l’ormai ex giurato di Sanremo Giovani Morgan) è quello del cantautore bresciano Francesco Renga: ha all’attivo già sette partecipazioni al festival e una vittoria (era 15 anni fa, nel 2005, e il brano era «Angelo»). Quest’anno Renga concorrerà con la canzone «Quando trovo te».

Ufficiale poi la partecipazione dei Coma_Cose, duo milanese indie-rap formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte California. Partecipano con il brano «Fiamme negli occhi». Annunciata da Amadeus anche la partecipazione di Gaia con la canzone «Cuore amaro»: si tratta del debutto sanremese per Gaia Cozzi, rivelazione di quest’anno e cantautrice vincitrice dell’ultimo «Amici».

Ha un passato ad «Amici» (nel 2018, dopo una partenza da Sanremo Giovani) anche il 24enne Irama, che quest’anno sarà a Sanremo tra i big con «La Genesi del tuo colore». Debutta al festiva anche il 23enne Fulminacci, esponente della «nuovissima canzone d’autore» e già vincitore della targa Tenco: sarà sul palco dell’Ariston col brano «Santa Marinella».

Tra i nomi dell’edizione 2021 anche quello della giovanissima rapper di origine vicentina Madame: «Voce» è il titolo del brano con cui parteciperà al Festival. E poi ancora Willie Peyote, rapper a sua volta e con all’attivo quattro album: la sua canzone a Sanremo (per lui è un debutto all’Ariston) si intitola «Mai dire mai – La locura». Dodicesima volta invece al festival per Orietta Berti, che sarà sul palco con «Quando ti sei innamorato». «Mi sono ripresa bene, sto aspettando di fare gli ultimi tamponi», dice l’artista, 77 anni, ancora convalescente dopo essere risultata positiva al Covid, mentre partecipa non di persona ma in collegamento con la serata di Sanremo Giovani. Il marito, Osvaldo, «si sta riprendendo l’ha avuta più pesante di me», spiega la cantante. «Sono venuta – dice ad Amadeus – perché ci sei tu».

In copertina ANSA | Amadeus a Sanremo Giovani, 17 dicembre 2020.

Leggi anche: