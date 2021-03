La regina indiscussa della 71esima edizione di Sanremo è, senza nulla togliere a nessuno, Orietta Berti. L’Usignolo di Cavirago, con 53 album all’attivo e nessuna intenzione di fermarsi, è una delle voci più celebri e storiche della musica italiana. Impossibile riuscire a condensare in poche righe l’infinita lista di successi musicali e televisivi di Orietta Berti: una vera e propria icona e colonna portante della musica e dello spettacolo nazional-popolare. Solo per citare alcuni dei suoi successi: Fin che la barca va, Tipitipitì, Via dei Ciclamini, Tu sei Quello, Tutti mi chiamano bionda, Io tu e le rose, Non illuderti mai, Quando l’amore diventa poesia, Dominique, Dove non so, Città verde e infinite altre. Alla sua dodicesima volta in gara al Festival della Canzone italiana, Orietta Berti concorrerà nella categoria Campioni con il brano Quando ti sei innamorato. Vincerà? Forse, ma certamente ha già vinto a mani basse il titolo di campionissima morale di questa edizione del Festival. Chapeau.

Il testo di Quando ti sei innamorato di Orietta Berti