Dopo il magnetico duetto con Rancore sulle note di Luce (Tramonti a Nord est) di Elisa dell’anno scorso, La rappresentante di lista torna quest’anno sul palco di Sanremo 2021. Il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina quest’anno, per la prima volta in gara, competerà nella sezione Campioni con il brano Amare. Il sodalizio artistico del duo, che preferisce definirsi una queer pop band, nasce nel 2011 durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica, diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco.

Il curioso nome della band ha origine dal fatto che Veronica Lucchesi all’epoca era la rappresentante di lista di un partito politico che contestava l’impossibilità per i fuorisede di poter votare al referendum abrogativo sul nuovo programma elettronucleare italiano del 2011. Nel 2014 pubblicano l’album d’esordio (per la) Via di casa, mentre nel 2015 seguirà Bu Bu Sad, grazie al quale inizieranno a farsi sempre più spazio nell’ambiente underground. Allo stesso anno la formazione originaria si allarga e subentrano Enrico Lupi e Marta Cannuscio.

Nel 2018 esce il terzo album della band Go Go Diva, in cui è contenuto il singolo Questo corpo, che farà parte della colonna sonora della serie tv di Paolo Sorrentino The New Pope. Il 2019 è l’anno della collaborazione con Giovanni Truppi, con cui la band incide Conoscersi in una situazione difficile. Nello stesso anno collaborano con Dimartino (che quest’anno sarà in gara tra i Campioni di Sanremo con Colapesce) pubblicando il singolo Ci diamo un bacio. Sempre nel 2019 la band debutta sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Il testo di Amare de La rappresentante di lista

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male