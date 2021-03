Wrongonyou è lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, classe 1990. Benché concorra tra le Nuove proposte di quest’edizione di Sanremo, Wrongonyou ha alle spalle una lunga carriera come cantautore indie-folk. E non è noto solo alle scene italiane. Marco Zitelli ha infatti calcato i palchi dei principali festival musicali del mondo: South by Southwest festival ad Austin, Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag, Primavera Sound e anche il nostrano Home Festival, tra gli altri. È stato anche co-autore di brani di Elodie, ha calcato il palco con Ghemon e nel 2019 ha aperto le date italiane del tour di Mika, oltre a essere ospite speciale del memorabile concerto di James Blake a Ostia Antica.

A ciò si aggiunge che molti dei suoi brani han fatto da colonna sonora alla serie di Netflix, Baby. E Wrongonyou, come molti artisti nelle Nuove proposte di questo Festival, è anche attore e autore. Ha infatti partecipato a Il Premio, film di Alessandro Gassman per cui ha colonna sonora. Nel 2018 ha pubblicato l’album Rebirth, mentre l’anno successivo ha dato alla luce Milano parla piano. Insomma, non proprio un artista emergente. In qualsiasi caso concorrerà nella categoria Nuove proposte con il brano Lezioni di volo.

Il significato

«Lezioni di volo – spiega Wrongonyou – è una di quelle canzoni arrivate al momento giusto e che funzionano da terapia, innanzitutto per me stesso, ma spero anche che per chi ascolta e ci vede un po’ di sé: serve a ricordare quanto sia importante non avere paura di sentirsi liberi e di lanciarsi, magari appoggiandosi ad un’altra persona. Ho viaggiato in tutta Europa e negli Stati Uniti per presentare la mia musica. Ho macinato chilometri e preso tanti aerei, ma solo nell’ultimo anno, qui, fermo, ho capito come imparare a volare. Ci prendiamo solo il meglio che c’è».

Il testo di Lezioni di volo di Wrongonyou

Piccole cose che succedono

Sto pensando a te ed esce il tuo nome sul telefono (dove sei?)

Ho cinque sensi che lo chiedono

Se non sei con me non funzionano come devono

Hai gli occhi neri

Quando sono tristi piove giorni interi

Voleremo da fermi per stare meglio

Toccami le mani che mi sveglio

Come quel film, mai finito, in albergo

Io con te gioco allo scoperto

Se un giorno dimenticherai

Spero solo che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Resto nei miei spazi personali

Hai cambiato tutto, una carezza uno tsunami

Intreccio le tue braccia come rami

Se un giorno dimenticherai

Spero solo che poi mi riconoscerai

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Riflettori sul nostro concerto

E non vogliamo niente di diverso

Dove sei?

Avvicinati facciamo una foto

Esci bene anche se non metto a fuoco

Non scappare che mi perdo da solo

Ma puoi darmi lezioni di volo

Accompagnami che andiamo a una festa

Ce ne andremo tardi col mal di testa

E se domani ti risvegli con me

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

Ci prendiamo solo il meglio che c’è

