Il suo timbro di voce, rotondo, è inconfondibile. A tre anni dal suo ultimo album, Domino, Malika Ayane torna sulla scena e questa volta lo fa sul palco del Festival di Sanremo con il brano Ti piaci così scritto mentre si trovava in spiaggia. Gareggerà tra i Big dopo sei anni di lontananza dal palco dell’Ariston. Aveva debuttato nel 2009 con Come foglie, scritto per lei da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. È un successo clamoroso e l’anno successivo si presenta con Ricomincio da qui.

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era n sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere