Greta Zuccoli, 22enne napoletana, concorrerà tra le Nuove proposte al Festival di Sanremo 2021 con il brano Ogni cosa di te, prodotto da Diodato e Tommaso Colliva dei Calibro 35. Il brano è una delle sue prime creazioni in italiano. Già perché seppur da sempre ispirata dal cantautorato italiano di Endrigo, Tenco e De Andrè, Greta Zuccoli è cresciuta perlopiù tra le note del brit-folk di Damien Rice, spaziando tra il trip hop e il brit rock. Greta Zuccoli venne scoperta quasi per caso durante un aftershow di Damien Rice, in cui venne invitata a improvvisare. Da quel momento in poi Rice decise di iniziare a collaborare con lei, e così Greta Zuccoli lo seguì in tour nel 2018. Parallelamente, ha collaborato al progetto Eleanor’s Dream di Amnesty International. Nell’estate 2020 ha partecipato come elemento della band al tour estivo di Diodato, vincitore della 70esima edizione del Festival.

Il significato

«Ogni cosa sa di te parla di quella rivoluzione che risiede in quella tensione, alla maniera degli alberi, che infiniti si allungano in direzione della luce, specchio dell’altro – spiega Greta Zuccoli -. La scoperta di se stessi come conquista, e il senso di sorpresa nel provare a superarsi, a tendere oltre i propri conflitti, forse, soprattutto grazie ad essi. Da qui parte la mia rivoluzione, che adesso è anche vostra. Grazie a chi come luce illumina nel profondo e mi aiuta a mettere a fuoco tante cose, permettendomi di scavare dentro di me. È a quella luce che voglio tendere. Spero che i miei alberi infiniti possano arrivare anche al vostro cuore».

Il testo di Ogni cosa sa di te di Greta Zuccoli

Quanto pesa, il dono

Di un ricordo, dentro c’è

Il tuo nome, quanto, pesa

L’odore di una notte

Che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

Di te, nel vuoto che hai

Nascosto dentro me

Cresceranno alberi infiniti che

Tengono al tuo cuore

I miei saranno alberi infiniti che

Cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

Ad ogni cosa da colore

Che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

Resto illesa, segno di rivoluzione

E cresceranno alberi infiniti che

Tengono al tuo cuore

I miei saranno alberi infiniti che

Cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

Nel vuoto che hai

Nascosto dentro me

Cresceranno alberi infiniti e

Arriverò al tuo cuore

I miei saranno alberi infiniti e

Arriverò al tuo cuore

