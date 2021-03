Random, all’anagrafe Emanuele Caso, concorrerà nella categoria Campioni con il brano Torno a te. Classe 1991, è uno degli artisti più giovani in gara a questo Festival di Sanremo. Nel 2018 la sua carriera inizia con il primo album Giovane oro, realizzato con il produttore Zenit, cui farà seguito, l’anno seguente, il singolo Chiasso, che inizia a farlo conoscere al grande pubblico. Nel 2019 Random pubblica il singolo Rossetto, grazie a cui viene selezionato come artista del mese da MTV New Generation. Negli ultimi due anni Random ha raccolto sempre più pubblico e lodi attorno a sé, pubblicando l’ep Montagne russe e il singolo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, guadagnandosi il disco di platino. Tra le più recenti collaborazioni spicca quella con con Carl Brave nel singolo Marionette e quella con Federica Carta in Morositas. Random, inoltre, è stato uno dei protagonisti dell’edizione di Amici Speciali di Maria De Filippi, il cui ricavato è andato in beneficienza per la lotta contro il Covid.

Il testo di Torno a te di Random

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me