Cantautore, rapper e producer: Davide Sciortino, alias Davide Shorty, è un factotum musicale nella cui anima convivono jazz, rap e soul. Classe ’89, ha mosso i primi passi nella scena hip hop siciliana con i Combomastas, salvo poi trasferirsi a Londra nel 2010. Nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, affermandosi tra il pubblico del Regno Unito. Dopo l’esperienza Oltremanica, nel 2016 torna in Italia e partecipa a X-Factor, classificandosi terzo. Dopo la partecipazione al talent, Davide Shorty pubblica Straniero, il suo primo album ufficiale da solista sotto l’etichetta indipendente Macro Beats. Parallelamente porta avanti collaborazioni internazionali con artisti della scena dell’indie e britpop, tra cui spiccano quelle con Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes dei Bombay Bicycle Club.

Nel 2018 pubblica l’album Terapia di gruppo, realizzato con il collettivo torinese Funk Shui Project. Una sinergia vincente che li porterà a pubblicare nel 2019 un nuovo album: La Soluzione. Sempre nel 2019 Davide Shorty collabora con Daniele Silvestri nel brano Tempi modesti. Ma l’artista palermitano non è nuovo alle collaborazioni di successo, tra cui spiccano Carillon, realizzata con Roy Paci e i Funk Shui Project e Canti Ancora? realizzata con Elio degli Elio e le Storie Tese. Quest’anno Davide Shorty si presenta tra le Nuove proposte di Sanremo con Regina, brano scritto in collaborazione con Emanuele Triglia, Claudio Guarcello e Davide Savarese e prodotto e mixato da Tommaso Colliva dei Calibro 35.

«Regina – racconta Davide Shorty – è una canzone d’amore che racconta la storia di una giovane donna che si fa forza di fronte ai traumi e gli ostacoli che la vita le ha posto – e le pone – davanti. Una storia che ci viene raccontata attraverso lo sguardo innamorato dell’artista che, fondendo diversi sound – dal rap al soul, dal funk alla tradizione cantautorale italiana – ci ricorda che la vita ci coglie sempre di sorpresa, nel bene o nel male. E proprio quando impariamo ad ascoltare e amare la nostra stessa bellezza, l’universo ci darà, in un modo o nell’altro, le risposte giuste».

Camminami di fronte

Così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo

Guarda, c’è una casa all’orizzonte

E noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando

Entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo

Per sentirsi più al sicuro dal primo piano di un palazzo

Ed io ti amo, te lo giuro, infatti a volte sono pazzo

Se la testa ti va in fumo quando ti manca lo spazio

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria (Oh oh)

Cos’è sto sguardo? Mi sembra quasi un rimprovero

Sono sempre il solito, a volte neanch’io mi tollero

Navigo la mente per frasi con senso logico

Panico come un coltello stretto dal manico

Trami e poi mi ami, mi chiedi se mai io sparirò

Mani nelle mani e come Dani adesso salirò

Sei nei miei piani e sai che ogni promessa è un debito

Anima latina, regina con regno a seguito

E inoltre una corona, hai pur bisogno di un palazzo

E a volte se ti senti sola e la tua vita è un po uno strazio

Se la cosa ti consola, io ti sono sempre accanto

Dentro questa vita nuova che ha l’odore di un abbraccio

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria

Aria, aria, oh oh

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma ritorni una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria (Oh oh)