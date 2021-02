Sanremo 2021, le Nuove proposte e le 8 canzoni in gara

Il cast e le canzoni in gara delle Nuove proposte di Sanremo 2021

Anche quest’anno saranno 8 i giovani artisti che gareggeranno nella categoria Nuove proposte di Sanremo 2021. 6 di questi provengono da Sanremo Giovani (tra cui Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Wrongonyou e Avincola), mentre 2 da Area Sanremo (Elena Faggi e i Dellai). Le esibizioni saranno suddivise in due serate: 4 nella prima serata di martedì 2 marzo e 4 durante la seconda puntata di mercoledì 3 marzo. In ciascuna serata supereranno il turno solo 2 artisti, che si sfideranno nella serata di venerdì 7 marzo, quando verrà decretata la vittoria per la categoria Nuove proposte del 71° Festival della canzone italiana.

RaiPlay | La classifica finale di Sanremo Giovani.

L’elenco delle 8 Nuove proposte in gara

