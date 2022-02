Dopo numerosi brani di successo che hanno segnato le estati italiane, Amadeus ha ufficializzato la partecipazione della cantante e attrice spagnola Ana Mena, che porterà sul palco di Sanremo la canzone Duecentomila ore. L’artista spagnola ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Esta es mi illusión nel 2007. Successivamente ha unito le sue passioni per il canto e per la recitazione, prendendo parte della pellicola di Pedro Almodovar La pelle che abito e interpretando il ruolo di Paula Ruiz Almadro in Vive cantando. Nel 2016, Mena riesce a ottenere un grande successo con la canzone No soy como tú crees e con i brani Loco como yo, Se fue e Ahora Iloras tú. Dopo una serie di singoli, nel 2018 esce il suo primo album Index. Nello stesso anno arriva il primo grande successo italiano con la canzone D’estate non vale, cantata insieme a Fred De Palma, con cui ottiene il doppio disco di platino. L’anno successivo, nel 2019, l’artista riesce addirittura ad ottenere un risultato migliore, duettando nuovamente con Fred De Palma nel brano Una volta ancora, diventato un vero e proprio tormentone con ben 9 dischi di platino. Prima del debutto tra i Big in gara nell’edizione 2022, Ana Mena aveva già partecipato a Sanremo 2020 come ospite durante la serata delle cover, duettando con Riki nel brano L’edera. Lo stesso anno Ana Mena duetta anche con Rocco Hunt nel tormentone A un passo dalla luna, per poi ripetersi quest’anno, sempre insieme ad Hunt, con Un bacio all’improvviso, vincendo tre dischi di platino.

Il testo di Duecentomila ore di Ana Mena

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar



