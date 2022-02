Tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Elisa torna sul palco dell’Ariston dopo 21 anni. Lo fa con la canzone O forse sei tu. Per la cantante di Trieste si tratta della seconda esperienza come cantante in gara nella kermesse sanremese. Nel 2001 trionfò con il brano Luce (Tramonti a Nord Est), scritto con Zucchero. Con quella canzone conquistò anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Volare per la miglior interpretazione, il Premio Radio/Tv private e il Premio Autori. Da allora, Elisa ha iniziato una lunga ascesa che le ha permesso di diventare una delle migliori cantautrici italiane in circolazione. Elisa è tornata sul palco di Sanremo come ospite in altre quattro occasioni, nel 2007, nel 2010, nel 2016 e nel 2019. Nel 2006 Elisa partecipò in veste di autrice, firmando le musiche di Tempesta, canzone presentata in gara da Simona Bencini. Durante la sua carriera Elisa ha pubblicato dieci album: Pipes & Flowers (1997), Asile’s World (2000), Then Comes The Sun (2001), Lotus (2003), Pearl Days (2004), Heart (2009), Ivy (2010), L’anima vola (2013), On (2016) e Diari aperti (2018). Negli anni si è distinta grazie a numerose canzoni, che nel corso del tempo sono diventate delle vere e proprie pietre miliari della musica italiana. Oltre a Luce, (Tramonti a Nord-Est), non si possono non citare Una poesia anche per te, «Gli ostacoli del cuore, Eppure sentire (un senso di te), Qualcosa che non c’è, Ti vorrei sollevare, Anche se non trovi le parole, L’anima vola, A modo tuo, Se piovesse il tuo nome e Anche fragile.

Il testo di O forse sei tu di Elisa

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu



Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare un mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre Sempre Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato un po’ più forte

Nella notte

E ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

