«Lei è abituata alle hit e non ne sbaglia mai una. Ha una voce inconfondibile. Non aveva dei pezzi pronti per Sanremo gli scorsi anni, ora sono contento che lo abbia». Di chi sta parlando Amadeus? Ma ovviamente di Giusy Ferreri, che parteciperà a questa edizione del Festival di Sanremo con il brano Miele. Il successo la cantante è arrivato con la partecipazione alla prima edizione di X Factor Italia nel 2008, dove si piazzò al secondo posto della classifica finale. Il suo primo e amatissimo singolo fu Non ti scordar mai di me, che per settimane rimase fisso al primo posto nelle classifiche dei singoli più venduti in Italia. Da allora Giusy Ferreri ha collezionato una serie di successi musicali, tra tormentoni radiofonici, 18 dischi di platino e un disco di diamante. La cantante non è una novità nell’ambiente sanremese, perché già 2011 aveva partecipato al Festival classificandosi decima con il brano Mare Immenso. Ricordiamo, tra le sue hit più famose, anche Novembre, Roma-Bangkok, Ti porto a cena con me, Volevo te e Amore e capoeira. Non sono mancate, poi, le collaborazioni con grandi artisti del panorama italiano, primo tra tutti Tiziano Ferrro. Ma anche Takagi & Ketra, Baby K, Marco Masini, Michele Canova, Nicola Piovani, Bungaro e molti altri.

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me