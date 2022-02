Alla prima esperienza al Festival di Sanremo c’è Yuman, con il suo brano Ora e qui. Grande appassionato di Lucio Battisti e Lucio Dalla, il cantante ha partecipato a Sanremo Giovani 2021, dove si è classificato primo con la canzone Mille Notti, conquistandosi un posto sul palco dell’Ariston insieme a Matteo Romano e Tananai. Yuman ha iniziato la sua carriera nel 2017, pubblicando il suo primo singolo, Twelve, a cui ha lavorato anche Chris Lord-Alge, un tecnico del suono che vanta collaborazioni con i Green Day, i Muse, Joe Cocker e Caparezza. Non a caso il singolo si è classificato tra i primi delle chart Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss di Spotify. Nel 2019, per Yuman è stata la volta del suo secondo singolo, Run, diventato molto popolare anche all’estero e che lo ha portato a fare un tour estivo in Germania. Sempre nello stesso hanno, l’artista ha pubblicato il suo album d’esordio, Naked Thoughts. Ma la carriera di Yuman non si ferma qui: nel 2019 è stato proclamato da Mtv Artista del Mese e inserito tra i 10 artisti più promettenti dell’anno da YouTube. Parallelamente, il cantante ha continuato a raccogliere fan anche all’estero, prendendo parte al South By Southwest festival in Texas. Infine, nel 2021, oltre a Mille Notti, ha pubblicato il singolo I Am.

Il testo di Ora e qui di Yuman

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio, mi piace

Vieni con me

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace

Resta con me

Ehi, ehi

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace

Resta con me



Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale

Leggi anche: