Sono la coppia in gara più famosa in questa edizione del Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco, con il loro brano Brividi. Per Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud, è già la seconda esperienza sul palco dell’Ariston. E non possiamo fare a meno di ricordare come la sua prima volta si sia conclusa con un clamoroso successo: la canzone presentata dall’artista, Soldi, è infatti arrivata prima nell’edizione del 2019, qualificando Mahmood come uno degli artisti italiani più ascoltati in questi due anni. Dopo la vittoria a Sanremo, Mahmood ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019, arrivando secondo nella classifica finale. L’artista era, però, già conosciuto negli ambienti della kermesse sanremese, ben prima del suo esordio sul palco: nel 2015 partecipò ad Arena Sanremo, aggiudicandosi il primo posto insieme alla possibilità di partecipare a Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte, in cui ottenne il quarto posto finale con il brano Dimentica. Nel 2020, pur non salendo sul palco, Mahmood ha co-firmato Andromeda, il brano cantato da Elodie, mentre nel 2021 è stato uno degli autori di Chiamami per nome, di Fancesca Michielin e Fedez, e di Glicine, di Noemi. Blanco è invece il volto «giovane» della coppia, alla sua prima esperienza sanremese. Pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, Blanco ha scalato le classifiche con il suo album d’esordio, Blu Celeste, e con i singoli Mi fai impazzire (con il featuring di Sfera Ebbasta), Notti in bianco, Ladro di fiori, La canzone nostra, Paraocchi, Blu Celeste e Finché non mi seppelliscono.

Il testo di Brividi di Mahmood e Blanco

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui

Su una bici di diamanti, uno fra tanti

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi



