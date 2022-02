A nove anni dal successo a XFactor, Michele Bravi prova a lasciare il segno anche a Sanremo. Il cantante, che nel 2013 trionfò al talent show con il brano La vita e la felicità, partecipa alla 72esima edizione del Festival con Inverno dei fiori. Quella di quest’anno è la seconda partecipazione da concorrente al Festival di Sanremo dopo quella del 2017 con il brano Il diario degli errori. Allora si piazzò al quarto posto. Subito dopo la sua partecipazione al Festival di quell’anno, l’artista pubblicò l’album Anime di carta. Nel 2018 torna due volte all’Ariston, prima come ospite duettando con Annalisa e poi nel programma Sanremo Young. Nel maggio dello stesso anno ottenne un grande successo con Nero Bali, cantato in coppia con Elodie. Bravi incise il suo primo album nel 2014, A piccoli passi. Al suo interno, testi scritti da Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Daniele Magro, Piero Romitelli, Emilio Munda e Federico Zampaglione.

A volte il silenzio brucia come una ferita

Il cuore perde un colpo non respira sotto il peso della vita

Altre volte la tua voce è come un fiume in piena

E si fa largo nel mio mare come fa una vela

Ti nascondi nei miei occhi

Ma ti lascio andare via quando piango

Ogni volta tu ritorni come l’aria nei polmoni e ti canto

E so quanto fa bene

È da tanto che non mi succede nient’altro che avere la paura di perderti da un momento all’altro

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Insegnami come si fa

A non aspettarsi niente a parte quello che si ha

A bastarsi sempre

Uscire quando piove e poi entrare dentro un cinema

Anche se siamo solo noi

Anche se il film è già a metà

Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disintegrato tutto

E nell’ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso

Fioriamo adesso, prima del tempo

Anche se è inverno

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori

Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità

Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni

E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno

L’inverno dei fiori