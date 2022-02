Alla 72esima edizione del Festival di Sanremo Margherita Carlucci, in arte Ditonellapiaga, e Donatella Rettore partecipano in coppia con il brano Chimica. Alla rivista musicale Rolling Stone, le due artiste hanno parlato di un brano «che supera il tempo presente» e tratta «di com’era la vita prima e di come vogliamo che sia al più presto, piena di contatto». Margherita Carlucci, nata a Roma nel 1997, era appassionata di musica fin da bambina ed è cresciuta ascoltando le grandi popstar americane, spostandosi verso il soul e il jazz durante il periodo adolescenziale. Il primo singolo di Ditonellapiaga è stato pubblicato nel 2019. Tra il 2020 e il 2021 la sua produzione musicale è aumentata costantemente, fino all’incontro con Donatella Rettore, da cui è nata la decisione di partecipare in coppia al Festival di Sanremo. La lunga carriera di Donatella Rettore – iniziata con la pubblicazione del primo singolo, Quando tu – conta invece quattro partecipazioni alla kermesse sanremese: nel 1974 con il brano Capelli sciolti, con cui si piazzò al 20esimo posto, nel 1977 con Carmela (arrivò 11esima), nel 1986 chiuse al 13esimo posto con Amore Stella, e nel 1994 con Di notte specialmente si piazzò al decimo posto. Lo stile di Donatella Rettore è stato sempre all’avanguardia, aperto alle tendenze più stravaganti e accompagnato da un’ironia tagliente.

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di



E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di



Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di



Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di