Mariotto torna a Ballando con le stelle dopo la fuga e il caso delle presunte molestie: la spiegazione e le scuse al pubblico

Il giurato sarà presente nella puntata del 14 dicembre. Il rientro dopo esser uscito di corsa dallo studio e le accuse per un tocco di troppo a un ballerino, una ricostruzione esagerata smentita da tutti i diretti interessati

Lo stilista Guillermo Mariotto tornerà questa sera, 14 dicembre, al suo posto come giurato della trasmissione Ballando con le stelle. Mariotto sarà quindi reintegrato nella trasmissione che va in onda su Rai1 dopo il presunto caso di molestie scoppiato e poi smentito nell’ultima settimana. Il giudice era infatti stato accusato di aver fatto la mano morta sull’inguine di un ballerino mentre gesticolava. Episodio che è stato smontato dallo stesso Mariotto, dalla conduttrice Milly Carlucci, dalla presunta vittima nonché da altri giurati. Secondo quanto si apprende, lo stilista chiederà scusa al pubblico per la “fuga” in diretta durante la puntata del 30 novembre.

La difesa di Carlucci

In merito alle cause del suo abbandono della trasmissione, Mariotto ha dichiarato di essersi allontanato dallo show «per motivi di lavoro», successivamente per problemi di salute. «Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi», aveva fatto sapere in prima battuta, per poi correggersi: aveva subito un episodio di tachicardia di origine gastrica causato proprio dalla notizia che riguardava la sua maison. Si era sentita male una delle première della maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, mentre era al lavoro per ultimare i 17 abiti che sarebbero partiti alla volta dell’Arabia Saudita per un matrimonio extralusso. Mariotto è rimasto per giorni in attesa di un verdetto sul rientro in Rai. Carlucci si è confrontata con i vertici di viale Mazzini, ha difeso a spada tratta lo stilista, spiegando che avrebbe annunciato in trasmissione la decisione sulla sua presenza. Lo stilista sarà quindi presente alla seconda semifinale del programma.

Foto di repertorio: ANSA/CLAUDIO PERI