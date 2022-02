Dopo esser stato incoronato tra i vincitori di Sanremo Giovani 2021 con il brano Esagerata Tananai è entrato ufficialmente in gara tra i 25 concorrenti del Festival di Sanremo di quest’anno. Sul palco dell’Ariston si presenterà per la prima volta sua canzone intitolata Sesso occasionale, scritta in collaborazione con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina. Nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, lo pseudonimo Tananai deriva da un nomignolo che gli avevano dato da bambino e che significa «piccola peste». Si è fatto notare sulla scena indie con il progetto Not For Us, con cui ha pubblicato nel 2017 l’album To Discover and Forget. Prima di esibirsi a Sanremo Giovani, l’artista ha collaborato con Fedez, realizzando insieme a lui il brano Le madri degli altri, contenuto nel nuovo album del rapper Disumano.

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta