Dopo avere letteralmente rubato la scena nell’edizione 2021 del Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate, in qualità di super ospite, Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston questa volta in veste di cantante in gara. L’artista eclettico, poliedrico, eccessivo, estremo, ridondante, intrigante e più alternativo del panorama italiano porterà un brano dal titolo Domenica. «Ho sconvolto l’Italia con le mie performance. Pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza», ha detto presentando il singolo su Instagram. L’artista sarà accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo. Che sia un nuovo trionfo per il cantante dai 26 dischi di platino e 12 dischi d’oro?

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no