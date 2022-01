Ci aspetta un Festival di Sanremo in gran parte al femminile quest’anno, con cinque professioniste dello spettacolo e co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston insieme a Amadeus. Stiamo parlando di Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Un inno all’inclusività, dunque, che porta sul palco età, profili e carriere differenti.

Prima serata, apre Ornella Muti

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Ornella Muti

Ad aprire la prima serata sarà proprio lei, l’attrice simbolo della bellezza italiana: Ornella Muti. L’attrice, 66 anni, non ha certo bisogno di presentazioni. All’anagrafe Francesca Romana Rivelli, ha recitato in oltre 200 film. Ha cominciato giovanissima, a soli 14 anni, con il ruolo della protagonista in La moglie più bella di Damiano Damiani e da allora non si è più fermata. Ha collaborato con diversi registi, da Dino Risi a Mario Monicelli, da Marco Ferreri a Paolo Virzì, e perfino con Woody Allen nel suo To Rome with love. E questa volta la vedremo in una veste inedita, per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Seconda serata, tocca a Lorena Cesarini

ANSA/ ETTORE FERRARI | Lorena Cesarini

Mercoledì 2 febbraio sarà la volta di Lorena Cesarini, star dell’amatissima serie Netflix Suburra. L’attrice, 35 anni, è nata a Dakar, da mamma senegalese e papà italiano. Si è laureata in storia contemporanea ma la sua passione più grande è sempre stata la recitazione. Il suo primo lavoro è stato nel film Arance e Martello di Diego Bianchi nel 2014, poi ha recitato in Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni. Ma il vero successo l’ha raggiunto vestendo i panni di Isabel Mbamba, la prostituta che fa perdere la testa ad Aureliano nella serie tv Suburra.

Terza serata, la novità Drusilla Foer

ANSA | Drusilla Foer

Protagonista della terza serata sarà invece l’eclettica Drusilla Foer. La sua è la partecipazione più chiacchierata del Festival e non sono mancate anche critiche molto aspre, come quella del senatore Pillon. Ma lei non se ne cura, anzi è pronta a portare sul palco tutta la sua esuberanza da «anziana soubrette», come ama definirsi. All’anagrafe Gianluca Gori, la nobildonna di origini toscane è un’artista, cantante e pittrice, oltre che, naturalmente, attrice di cinema e teatro. Ha recitato nel film di Ferzan Ozpetek Magnifica presenza ed è autrice e interprete di due spettacoli teatrali, Eleganzissima e Venere Nemica.

Quarta serata, Maria Chiara Giannetta sbarca all’Ariston

ANSA/ETTORE FERRARI | Maria Chiara Giannetta

Nella serata di venerdì, Amadeus farà coppia con Maria Chiara Giannetta, giovane attrice pugliese conosciuta ai più per aver interpretato Anna Olivieri nella fiction Rai Don Matteo. A portare al successo la 29enne è stato però il personaggio di Blanca, arguta investigatrice non vedente protagonista dell’omonima serie Rai.

La finale, il ritorno di Sabrina Ferilli

ANSA / LUIGI MISTRULLI | Sabrina Ferilli

A chiudere l’edizione 2022 del Festival sarà l’iconica Sabrina Ferilli. Vivacissima e romanissima, sarà la terza volta all’Ariston per l’attrice, doppiatrice e conduttrice italiana. L’attrice, 57 anni, ha infatti già condotto il Festival nel 1996, con Pippo Baudo e Valeria Mazza, ed è tornata nel 2002 in veste di ospite speciale.

