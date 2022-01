Guida al FantaSanremo: come vincere il Festival a cui si partecipa dal divano

A sollevare la curiosità della redazione è stata prima di tutto il tipo di valuta utilizzata: i Baudi. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per acquistare cinque artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Sono queste le prime due regole del Fantasanremo, il gioco sulla linea del FantaCalcio per provare a strappare una vittoria al Festival anche senza particolari doti canori. Il gioco è nato nel 2020 da un gruppo di appassionati di Sanremo riuniti sotto la bandiera della Fif, la Federazione Italiana FantaSanremo. Dopo un inizio amatoriale con una cinquantina di giocatori in gara, nella scorsa edizione il numero di partecipanti è arrivato a 50 mila. Determinante l’endorsement di Fedez, che linkando il sito nelle sue story ha mandato in crash il portale. Quest’anno tutto è pronto per replicare il successo. Anzi. A tre giorni dalla chiusura delle iscrizioni, il numero di squadre che partecipano all’evento è già arrivato a 184 mila, divisi in 26 mila leghe.

Le quotazioni: quanti Baudi vale ogni cantante

I 100 Baudi a disposizione possono essere spesi in qualsiasi modo ma l’importante è portare a casa una squadra di cinque artisti. I più quotati sono Mahmood e Blanco che valgono insieme 35 Baudi. Ottime quotazioni anche per Achille Lauro, 32 Baudi. Nessuno degli altri partecipanti al festival si spinge sopra la soglia dei 30 Baudi. Le quotazione più basse si assestano attorno ai 14 Baudi: in questa fascia troviamo Iva Zanicchi, Yuman e Matteo Romano.

Bonus e Malus: come ottenere e perdere punti

Esattamente come per il FantaCalcio, vince chi alla fine del Festival ha la squadra che ha totalizzato più punti. E qui la Federazione Italiana FantaSanremo ha creato un sistema basato su un equilibrio ingegneristico. Scorrendo l’elenco i primi sono abbastanza scontanti. 50 punti per chi vince il festival, 35 per il secondo classificato e 25 per il terzo. Ma per vincere il FantaSanremo non basta vincere il Festival. Tra i bonus migliori citiamo: 15 punti se l’artista è presentato dal Zlatan Ibrahimović, 20 se è presentato da Cristiano Malgioglio, 30 se fa cadere il microfono alla fine dell’esibizione. E ancora: 20 se l’artista sale sul palco in evidente stato d’ebrezza, 10 se porta un animale vero durante l’esibizione e 100 se sul palco salta sopra i 2,37 metri. Questo è noto come bonus Tamberi.

Interessanti anche i malus. Meno 30 punti in caso di fischi dal pubblico, meno 50 se l’artista è positivo al Covid durante la settimana del Festival e meno 100 se la canzone o l’artista vengono squalificati. Bestemmia in diretta? Qui si va sui decimali: meno 66,6 punti. Il bonus più alto però si raggiunge con l’arrivo di una condizione non esattamente augurabile all’artista: con la morte sul palco si possono raggiungere i 1000 punti. In pratica, vittoria in tasca.

