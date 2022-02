È una delle sorprese di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo D’Amico, esordirà sul palco dell’Ariston con il brano Dove si Balla. Il “cantautorap“, 41 anni, ha iniziato la sua carriera musicale con il freestyle rap per le strade e nei locali di genere a Milano, con il nome d’arte Corvo D’Argento. Amico d’infanzia di Gué Pequeno, ha fondato con lui e con Jake La Furia il trio delle Sacre Scuole, il gruppo che successivamente ha dato vita ai Club Dogo. Il rapper ha deciso poi di proseguire la carriera come solista, pubblicando nove album: Musica senza musicisti, Di vizi di forma virtù, CD’, Nostalgia istantanea, Vivere aiuta a non morire, D’io, Variazioni, Ondagranda e Bir Tawil. Non è la prima volta che il nome di Dargen D’Amico fa la sua comparsa a Sanremo. Il rapper è stato tra gli autori di due brani presentati all’Ariston: Dieci, di Annalisa, e Chiamami per nome, di Fedez e Francesca Michielin, la canzone che l’anno scorso si è classificata al secondo posto dopo Zitti e Buoni dei Maneskin. Nel 2013, Dargen D’Amico ha fatto parte della giuria di Area Sanremo, chiamata a giudicare i giovani artisti in gara per partecipare nella categoria Nuove proposte. Nel corso della sua carriera, il 41enne ha collaborato con artisti tra cui Max Pezzali, J-Ax, Fedez, Enrico Ruggeri, Fabri Fibra, Marracash, Ghali, Malika Ayane, Rancore e Ghemon.

Il testo di Dove si balla di Dargen D’Amico

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

(Sei più)

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live, con il pile, sul divano

Se dormi troppo poi ti svegli morto!

Sono d’accordo…

Quindi dove andiamo? Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!) Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo…

Non glielo diciamo! Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane, ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una, sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme, ma promette bene E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu mi hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa

Pa parara parara pa pa (Pa parara parara pa pa)

(Pa parara parara pa pa)

(Pa parara parara pa pa)

(Pa parara parara pa pa) Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

