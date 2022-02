Si sono definiti una band queer: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina da più di 10 anni formano il gruppo La Rappresentante di Lista. Con quattro album all’attivo e un romanzo dal titolo Maimamma, LRDL si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2021, con Amare. La gara, come da loro dichiarato, ha permesso di definire ancora di più i contorni del loro lavoro: «L’impatto con un pubblico così esteso ci ha invitato a definire ancora di più i nostri confini, a capire meglio chi siamo, quello che serve quando ci si espone a una platea così vasta. Nonostante l’affaccio al mainstream restiamo comunque una band con un forte carattere di indipendenza, ce l’abbiamo scritto sulla pelle». Quest’anno, la band tosco-siciliana salirà sul palco dell’Ariston con il brano Ciao ciao.

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno

È la fine del mondo

Sopra la rovina sono una regina

Mammamma

Ma non so cosa salvare

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti

Che spavento

Come il vento

Questa terra sparirà

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!



Questa è l’ora della fine

Romperemo tutte le vetrine

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa

La fine del mondo, che dolce disdetta

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!



Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore



Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Buonanotte, è la fine, ti saluto

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao



Mentre mangio cioccolata in un locale

Mi travolge una vertigine sociale

Mentre leggo uno stupido giornale

In città è scoppiata la guerra mondiale



E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao