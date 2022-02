Grande attesa per Iva Zanicchi al prossimo Festival di Sanremo, che salirà sul palco dell’Ariston per l’undicesima volta nella sua carriera con la canzone Voglio amarti. La cantante ha già partecipato ben dieci volte alla kermesse sanremese, diventando l’unica donna ad aver vinto il Festival per tre volte (1967, 1969 e 1974). La prima vittoria arriva con il brano Non pensare a me, cantato in coppia con Claudio Villa, mentre due anni dopo riesce nuovamente a salire sul gradino più alto del podio con il brano Zingara, cantato in coppia con Bobby Solo. La terza ed ultima vittoria al Festival è arrivata con la canzone Ciao cara come stai?, scritta da Italo Ianne e da Cristiano Malgioglio. Oltre alle grandi soddisfazioni ottenute sul palco dell’Ariston, Iva Zanicchi è riuscita ad affermarsi grazie a tanti altri successi, che sono entrati di tutto diritto nella storia della musica italiana, basti pensare a La riva bianca e la riva nera, Testarda io, Come ti vorrei, Un fiume amaro, La Orilla Blanca, la Orilla Negra, Un uomo senza tempo e tanti altri.

Il testo di Voglio amarti di Iva Zanicchi

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia

L’ho già fatto e lo rifarei

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me

Voglio amarti e non solo “per amore”

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te



