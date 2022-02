Emma Marrone torna sul palco del Festival di Sanremo. La cantante partecipa alla 72esima edizione della kermesse con il brano Ogni volta è così. Per Emma Marrone è la terza volta da concorrente all’Ariston. La prima esibizione risale al 2011, in coppia con i Modà, con il brano Arriverà e il secondo posto dietro al vincitore Roberto Vecchioni. L’anno successivo è quello del trionfo, con la canzone Non è l’inferno. Nel 2013 Emma si presenta alla kermesse sanremese come ospite, duettando con Annalisa nel brano Per Elisa di Alice durante la serata delle cover. Nel 2014 l’artista viene scelta come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest: gareggia con il brano La mia città e si classifica al 21esimo posto. Nel 2015 Emma è co-conduttrice del Festival, affiancando Carlo Conti insieme ad Arisa e Rocío Munoz Morales, mentre nel 2020 partecipa come ospite speciale durante la prima serata cantando alcuni dei suoi più grandi successi. Nella sua carriera Emma ha pubblicato sei album: A me piace così (2010), Sarò libera (2011), Schiena (2013), Adesso (2015), Essere qui (2018) e Fortuna (2019). Emma ha pubblicato anche l’Ep Oltre, uscito nel 2010, anno della sua vittoria al talent show Amici.

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”