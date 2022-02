Dopo avere rischiato l’esclusione per una gaffe social, il cantante torna a gareggiare per la terza volta all’Ariston. Nel 1987 il trionfo con «Si può dare di più»

È uno dei nomi più prestigiosi del panorama musicale italiano. Gianni Morandi prenderà parte alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in quella che è la sua terza apparizione da concorrente sul palco dell’Ariston. Nel 1983 arrivò quarto con il brano La mia nemica amatissima, mentre nel 1987 vinse con Si può dare di più, cantata insieme ad Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Morandi torna a Sanremo con il brano Apri tutte le porte, scritto e prodotto in collaborazione con Jovanotti e il dj tedesco Mousse T, dopo aver condotto le edizioni del 2011 e del 2012. L’esordio di Morandi nel mondo discografico risale esattamente a 50 anni fa, al 1962, con la canzone Andavo a cento all’ora, diventata un vero e proprio cult della musica italiana. Da lì in poi la sua carriera è stata un continuo susseguirsi di successi come In ginocchio da te, Occhi di ragazza, Fatti mandare dalla mamma, Non son degno di te, La fisarmonica e Scende la pioggia, solo per citarne alcuni. A inizio gennaio, Morandi è finito al centro delle polemiche per avere caricato per sbaglio sui social un frammento del brano Apri tutte le porte, rimosso subito dopo. Amadeus e gli organizzatori del Festival hanno escluso ogni possibilità di eliminazione dalla kermesse: «In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa».

Il testo di Apri tutte le porte di Gianni Morandi

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io e lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa, oppormi all’inerzia

E alla sua forza, che rammolisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

E ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

E se funziona o no non lo so, forse sì

Vai così, vai così, vai così, vai così Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca le carte e

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire E ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò partendo da ora

Vai così, vai così, vai così, vai così Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca le carte e

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte e

Fai entrare il sole E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

L’amore, l’amore Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca le carte e

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte e

Fai entrare il sole

Il sole, il sole, il sole!

