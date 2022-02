Sanremo, Mahmood e Blanco spiazzano i fan: l’esibizione a sorpresa dal balcone dell’hotel – Il video

Dopo la terza serata, il duo che è in gara con il brano «Brividi» si trova in testa alla classifica del Festival

A poche ora dall’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo – quella in cui i cantanti si esibiranno nelle cover insieme ad artisti non in gara – Mahmood e Blanco si sono cimentati in un’esibizione estemporanea dal balcone dell’hotel. Accompagnati da una chitarra, hanno intonato Brividi, il brano con cui partecipano alla kermesse che li vede, al momento, primi in classifica. L’esecuzione del pezzo è stata accompagnata dal coro dei fan accorsi sotto il balconcino. Il duo, intanto, ha già incassato una vittoria grazie alla spedizione sanremese. In appena 24 ore, Brividi ha totalizzato 3,3 milioni di riproduzioni: record assoluto di Spotify italia.

Video in apertura: Twitter | @demag0gica

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

