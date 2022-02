Sanremo 2022, il pubblico ha già scelto il vincitore: Mahmood e Blanco in cima alle classifiche dello streaming

La classifica delle prime due serate di Festival di Sanremo è stata decisa della dalla sala stampa. In testa Elisa, al secondo posto Mahmood e Blanco e al terzo posto La rappresentante di lista. Ultimi Yuman, Tananai e Ana Mena. Una volta caduto il vincolo dell’esclusiva i cantanti che partecipano al Festival hanno cominciato a pubblicare i loro brani sui social e piattaforme di streaming. Guardando solo questi dati, sembra che il vincitore sia già chiaro: Mahmood e Blanco hanno divorato tutte le classifiche in cui sono entrati. Solo su YouTube sono arrivati a 4,4 milioni di visualizzazioni. Il vero successo però è su Spotify. Delle prime 50 canzoni più ascoltate in Italia le prime dieci arrivano tutte dal Festival di Sanremo. In cima c’è Brividi che in un solo giorno ha totalizzato 3,3 milioni di riproduzioni. Il record assoluto di Spotify italia in un solo giorno. Al secondo posto Insuperabile di Rkomi, con oltre 945 mila ascolti e al terzo Ciao ciao de La rappresentante di Lista con 922 mila ascolti. Appena dopo ci sono Dargen D’Amico con Dove si balla, Achille Lauro con Domenica e Ti amo non lo so dire di Noemi.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

