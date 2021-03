Sanremo 2021, nello staff di Irama un altro positivo. Il cantante deve ritirarsi. Amadeus: «Cambiamo il regolamento»

Il direttore artistico chiedere a tutti i cantanti di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale

Il Coronavirus irrompe al Festival di Sanremo e il regolamento potrebbe cambiare in corsa. La questione riguarda il cantante in gara Irama che ieri, 2 marzo, non ha potuto esibirsi dopo che il tampone antigenico effettuato a uno dei componenti del suo staff ha dato esito positivo. Lo stesso componente dello staff che oggi, 3 marzo, continua a risultare positivo al Covid; ma, oltre a lui, è spuntato un nuovo caso di contagio nel team del cantante. Dunque che fare? Da regolamento, dice il direttore di Rai1, Claudio Fasulo, «Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni, 14 se c’è variante inglese».

«Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà», ha poi aggiunto. Il tentativo di Amadeus è di cambiare le regole e «chiedere a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale». Per questo motivo nelle prossime ore sarà inviata una comunicazione alle case discografiche dei Big per chiedere se sono d’accordo o meno con il cambio del regolamento.

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

