Sanremo 2022, l’elogio alla leggerezza di Sabrina Ferilli: «Nessun monologo. Perché devo giustificarmi?» – Il video

Fino a questo momento la scaletta delle conduttrici che hanno affiancato Amadeus è sempre stata la stessa: l’annuncio dei nomi, qualche sketch e poi un monologo. Lorena Cesarini ha deciso di parlare di razzismo, Drusilla Foer sulla diversità. La conduttrice della serata finale Sabrina Ferilli ha deciso invece di fare un monologo sui monologhi al Festival di Sanremo: «Ognuno deve parlare di quello che sa. Gli italiani sui social sanno parlare di tutto. Sono virologi, esperti di calcio, di musica. E allora che fai, non parli di niente? Ma perché la presenza mia deve essere per forza legata a un problema, fatemi capire? Perché devo dare un senso oltre quello che sono per giustificare la mia presenza qui? Io sono qui per il mio lavoro, per quello che so fare. Le cose migliori che potevano accompagnarmi stasera sul palco sono queste e credo che valga per tutte le donne. La forza più grande che abbiamo è la nostra storia».

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

