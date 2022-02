Sanremo 2022, il monologo di Drusilla: «”Diversità” è una parola che non mi convince» – Il testo

Si è mangiata il palco. Drusilla Foer è stata la conduttrice scelta per la terza serata del Festival di Sanremo. La differenza rispetto alle performance di Ornella Muti e Lorena Cesarini è stata evidente dopo pochi secondi. Al netto di qualche polemica per una mezza imprecazione, Drusilla ha dato un’ottima prova della sua presenza scenica. L’unico appunto è da fare alla scaletta: il suo monologo è andato in scena a fine serata, dopo l’1.30 di notte. Meritava di essere ascoltato quando lo share era ancora al picco. Vi lasciamo qui alcune parti del testo letto sul palco dell’Ariston.

«Diversità è una parola che non mi convince. Quando la verbalizzo, sento sempre che tradisco qualcosa che sento o che penso. Trovo che le parole siano come le amanti, quando non funzionano più vanno cambiate subito. Ho cercato un termine che potesse sostituire una parola così incompleta e ne ho trovato uno molto convincente ed è: unicità. Mi piace come parola perché tutti pensiamo di essere unici e di trovare unicità nell’altro. Per comprendere la propria unicità è necessario capire di cosa è composta la nostra unicità. Dobbiamo capire di cosa siamo fatti noi. Le cose belle: le ambizioni, i valori, le convinzioni, i talenti. Il talento va allenato, va seguito. Delle proprie convinzioni bisogna avere cura»



«Per capire la nostra unicità dobbiamo capire perché lo siamo e quali talenti ci rendono unici, quale convinzioni, quali idee. Senza contare le paure, i dolori e le fragilità che vanno affrontate. Non è affatto facile entrare in contatto con la propria unicità. Come si fa? Io un modo ce l’avrei. Si prendono in mano tutte le cose che ci abitano, belle e brutte. E portarle in alto con noi gridando: “Che bellezza. Tutte queste cose sono io”. Sarà una figata pazzesca e sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità. Promettetemi che ci doneremo agli altri, che accogliamo il dubbio anche solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni».

