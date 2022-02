Sanremo 2022, nella terza serata Adinolfi attacca Drusilla: «Mi dicono che ha bestemmiato»

La clip è già stata ripresa centinaia di volte su Twitter. Nella terza serata del Festival di Sanremo Drusilla Foer ha deciso di camuffarsi da Zorro, un pretesto per rispondere alle critiche che hanno preceduto il suo arrivo all’Ariston, come ha spiegato lei stessa: «Per tranquillizzare quelli che avevano paura di me travestita». Nel togliere i baffi del travestimento però a Drusilla sarebbe scappata un’imprecazione, nell’audio infatti si sente: «Dio Crist…». Su Twitter la sequenza è diventata subito un meme e ha già ricevuto anche diverse critiche, come quelle di Mario Adinolfi: «Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole». Poche ore prima, sempre su Drusilla, Adinolfi aveva detto: «Drusilla travestita da Zorro, piccolo colpo di genio. Bravissimo Gianluca Gori».

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: