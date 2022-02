L’uomo che fabbricava Green pass falsi per entrare a Sanremo è stato denunciato per truffa

È stato denunciato per truffa l’uomo accusato di fabbricare Green pass falsi per l’accesso alle aree del Festival di Sanremo. Il caso è esploso e i controlli hanno avuto inizio ieri, 3 febbraio, dopo che un agente di polizia che controllava le persone in ingresso al teatro Ariston ha scoperto una persona che stava cercando di accedere mostrando un lasciapassare contraffatto. Il pass riportava le generalità e la foto del titolare, il logo della trasmissione televisiva di Rai1 e il Qr code. In seguito ad alcuni accertamenti, il lasciapassare è risultato falso, quindi, non valido. L’uomo ha poi dichiarato di essere andato a Sanremo con un suo conoscente, indicando il realizzatore del lasciapassare. Quest’ultimo, rintracciato nelle vicinanze di un hotel della città dei fiori, ha dichiarato che i pass li aveva stampati poco prima di raggiungere Sanremo, aggiungendo di non averli utilizzati.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: