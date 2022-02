Sanremo 2022, Cesare Cremonini canta “50 Special”: «Con i Lunapop eravamo stati scartati» – Il video

«Ai tempi dei Lunapop nel 2000 non ci presero, e oggi dico che è stato meglio così. Non ero pronto, ero immaturo per affrontare questo palco. Fu giusto escluderci. Poi uscì Un giorno migliore ed esplosero i Lunapop». Cesare Cremoni questa sera è arrivato per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, un evento a cui non ha mai partecipato, né come ospite né come cantante in gara. Qui ha esordito con un medley delle canzoni più famose nell’ultima fase della sua carriera per poi chiudere con 50 Special, la hit dei Lunapop che l’ha consacrato al successo nella musica italiana. Nel video in evidenza vi lasciamo Poetica, mentre qui sotto potete vedere 50 special.

