Sanremo 2022. Incantevole Drusilla, ottimo Cremonini e per favore basta Ana Mena: il Top&Flop della terza serata

Per la prima volta tutti i cantanti in gara sono saliti sul palco dell’Ariston. Per la prima volta abbiamo trovato tutto un po’ sottotono. La terza serata del Festival di Sanremo è anche la terza in classifica per emozioni regalate. Forse è svanito l’effetto sorpresa per le canzoni o forse ci stiamo abituando alla routine di questo Festival. Sia chiaro però, i momenti da incorniciare non sono mancati, a partire dalla performance della conduttrice scelta per affiancare Amadeus. Intanto il Festival ha passato il giro di boa: restano solo due serate per portare a casa la vittoria, anche se molti artisti sembrano più concentrati sull’accumulare punti per il FantaSanremo.

Top – Drusilla Foer

ANSA/ETTORE FERRARI | Drusilla Foer

Meravigliosa. Sale sul palco e segna subito la distanza con tutte le artiste che l’hanno preceduta. Bravissima nel gestire i tempi della conduzione ed efficace nel monologo finale, anche se è stato fissato troppo in là con la scaletta. Senza dubbio promossa, sperando di rivederla presto al Festival.

Top – Cesare Cremonini

ANSA/ETTORE FERRARI | Cesare Cremonini

La prima volta che i Lunapop si sono presentati al Festival sono stati scartati. Ora Cremonini ha cantato la sua 50 Special davanti a un pubblico che è esploso per la sua musica. Tutta la sua performance è stata travolgente, forse per qualcuno anche troppo a giudicare dalla reazione del cameraman.

Top – Dargen D’Amico

ANSA/ETTORE FERRARI | Dargen D’Amico

Dobbiamo ammetterlo. La versione registrata della sua Dove si balla ha un ottimo potenziale. Con i suoi occhiali da sole DArgen sta cominciando a catturarci. Il giro in platea a Sanremo e i fiori portarti per Amadeus hanno fatto il resto.

Flop – Achille Lauro

ANSA/ETTORE FERRARI | Achille Lauro

Cos’altro può fare Achille Lauro per scandalizzarci? Ce lo siamo chiesti parecchie volte nelle ultime ore, aspettando un esibizione che potesse superare quella in cui si è autobattezzato. Beh la risposta per ora è facile: niente. Quando ha cominciato a far scorrere la sua mano sotto i pantaloni, tutti abbiamo pensato che il prossimo passo verso lo scandalo fosse in direzione nudità. Falso allarme.

Flop – Elisabetta Canalis

EPA/CAROLINE BREHMAN | Elisabetta Canalis

Di solito tutti i sardi sono legatissimi alla loro terra. Elisabetta Canalis no, a lei piace la Liguria e dobbiamo sentircelo ripetere a ogni puntata.

Flop – Ana Mena

ANSA/ETTORE FERRARI | Ana Mena

Temiamo che da ora in poi per parlare di una cosa molto facile non si dirà più «Rubare le caramelle a un bambino» ma «Bocciare la canzone di Ana Mena».

