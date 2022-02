Sanremo 2022, comincia la terza puntata del Festival. Drusilla Foer, Saviano e Cremonini i più attesi

Drusilla Foer arriva all’Ariston

La co-conduttrice della terza serata Drusilla Foer scende le scale e non c’è n’è più per nessuno. Non basta un abito per essere eleganti e l’attrice toscana di cinema e teatro lo dimostra: la raffinatezza con cui saluta il pubblico la consacra a un esordio già vinto in partenza. Attesissimo il suo monologo a fine serata, Drusilla ringrazia commossa e va al microfono. Ma la gag è dietro l’angolo. Comincia a cantare come fosse uno dei Big ma Amadeus la blocca: «Lei non è una delle artiste in gara». Foer risponde: «Senti coso io sono una cantante e voglio cantare».

Il megafono di Giusy Ferreri, la poesia di Moro. Via alla gara dei Big

Prima il Miele di Giusy Ferreri, poi High Snob e Hu con Abbi cura di te. La gara dei Big è cominciata pochi minuti dopo il saluto del presentatore Amadeus. La lista degli artisti è lunga e stasera dovranno esibirsi tutti. Fabrizio Moro è il terzo artista salito sul palco: Sei tu è il brano che lo porta per la quinta volta all’Ariston. «Un brano che è stato scritto da una persona speciale che lo ha salvato da un periodo di grande buio», ha spiegato Amadeus annunciando il cantante. Elegantissimo, Moro arriva in teatro, il brano è una lettera d’amore. La sensazione è quella di averla già letta da qualche parte.

Si parte

«Grazie dell’affetto dal profondo del cuore a nome di tutti gli artisti che sono saliti finora su questo palcoscenico». Amadeus ha cominciato così la terza serata del Festival di Sanremo. Gli applausi dell’Ariston hanno accolto il direttore artistico dopo due serate da record di ascolti e consensi. Il primo omaggio è stato quello al presidente della Repubblica neo eletto Sergio Mattarella con Grande grande grande di Mina. L’inquilino del Quirinale è stato uno dei pochi fortunati a partecipare, col fratello Piersanti e la moglie, all’ultimo concerto della tigre di Cremona alla Bussola di Viareggio. Ad affiancare il presentatore stasera ci sarà la co-conduttrice Drusilla Foer, cantante, pittrice, attrice di cinema e di teatro, è una delle più attese del terzo appuntamento. «Sono molto contenta di partecipare a questo Festival. C’è molto affetto in questa edizione, e dove c’è affetto, io mi diverto», aveva detto a poche ore dall’esordio. I 25 big si alterneranno sul palco, giudicati stavolta dall’assemblea demoscopica e dal televoto, a differenza delle prime due serate con la sala stampa chiamata a votare le performance. Finora La classifica generale ha premiato Elisa, ma la gara è ancora apertissima: i Big dovranno passare per il battesimo del voto da casa. Gli ospiti che saliranno sul palco saranno invece il cantante Cesare Cremonini, Anna Valle e Roberto Saviano. Dopo le numerose polemiche sollevate dall’esibizione di Checco Zalone di ieri sera, particolare attenzione sarà rivolta proprio all’intervento di Saviano. Il giornalista ha preparato una dedica alla strage di Capaci, al ruolo della diffamazione e al coraggio della scelta.

