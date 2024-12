FdI, Lega e Forza Italia chiedono alla Rai di togliere la tutela legale a Report

Ranucci perderà la carica di vicedirettore ad personam. «E se va a La7 il programma resta qui»

La maggioranza di governo chiede all’a.d. della Rai Giampaolo Rossi di eliminare la manleva di Report. Ovvero la tutela legale che solleva i giornalisti da rischi penali ed economici. La richiesta, spiega oggi Il Foglio, arriva dopo la telefonata di Gennaro Sangiuliano alla moglie Federica Corsini rivelata dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci. Rossi ha spiegato che può togliere la manleva, sì, ma a tutti i giornalisti della tv pubblica. E questo non si esclude. Mentre di certo Ranucci perderà la carica di vicedirettore ad personam che condivide con Milo Infante e Alberto Matano. I tre non gestiscono strutture, ma in qualità di vicedirettori si autodirigono.

Il passaggio a La7

La Rai intanto pensa di togliergli il programma se Ranucci andasse a La7: «È nato con Milena Gabanelli, lui l’ha snaturato. Resterà da noi qualsiasi cosa accada». E da viale Mazzini fanno sapere che sì, Report non ha mai perso una causa ma perché non sono mai arrivate a conclusione. L’ex ministro Sangiuliano ha presentato esposti insieme alla moglie. Il conduttore ha detto a Un giorno da pecora di averlo informato.