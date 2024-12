Audio in onda a Report, Sangiuliano e la moglie Corsini presentano due esposti. Ranucci: «Non aveva nulla di privato»

Secondo i legali dell'ex ministro la consegna della registrazione della telefonata con la moglie «configura un illecito»

Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, giornalista Rai, hanno presentato due distinti esposti alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata contro la messa in onda di una loro conversazione privata nel programma Report. Negli audio fatti ascoltare ai telespettatori si sentiva una lite tra Sangiuliano e la moglie, registrata dal cellulare dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia con la quale l’ex ministro ha avuto una relazione. I legali sostengono che la consegna della registrazione configura un illecito, per questo chiedono di indagare affinché venga individuato chi ha consegnato le registrazioni alla Rai. «Illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate», scrivono gli avvocati, suggerendo che potrebbe trattarsi di «interferenze illecite nella vita privata» come descritta all’articolo 615 bis del codice penale. Contro la messa in onda della telefonata, si è mosso anche il sindacato Unirai che ha «predisposto una segnalazione all’Agcom» e presenterà «un esposto al Consiglio di disciplina dell’ordine dei giornalisti».

Sigfrido Ranucci: «L’audio mandato in onda non ha nulla di privato»

Il conduttore del programma Rai Report respinge ogni accusa. Il giornalista è intervenuto sulla vicenda a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, difendendo la decisione di mandare in onda la conversazione. «Rispetto le critiche fatte ma non le condivido, devo dire che non so se è stato visto il servizio nella sua completezza, era un servizio per la prima volta raccontava, attraverso una cronistoria, un fatto che ha destato interesse internazionale», ha dichiarato Ranucci, «Gli audio hanno un pregio, vale a dire ricostruire i fatti attraverso le parole dei protagonisti. L’audio ‘incriminato’ non ha nulla di privato, ne ho parlato anche con Sangiuliano, a cui mi lega un rapporto di amicizia, e anche lui non mi ha mai posto il problema. E voglio dare la mia solidarietà a Luca Bertazzoni che è stato sommerso da critiche indegne». Ranucci ha quindi aggiunto sulla provenienza degli audio che «nessuno ha rubato nulla, nella fattispecie è stato Sangiuliano che ha chiamato la signora Boccia». E ha poi concluso: «Si poteva discutere sulla sensibilità di mandare in onda la voce della signora Corsini, sul valore del contenuto nessuno credo possa avere dei dubbi».

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI | Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini il 27 agosto 2024 all’arrivo a Venezia per l’81esima Mostra internazionale del cinema