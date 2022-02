Sanremo, la protesta dai balconi di Greenpeace: arriva la polizia nella case davanti all’Ariston

Gli attivisti coinvolti sono in tutto 10 e hanno tra i 26 e i 44 anni. Dopo la protesta sono stati portati in commissariato per l’identificazione

Gli attivisti di Greenpeace hanno deciso di manifestare sul green carpet davanti all’ingresso del Teatro Ariston dove si sta tenendo il Festival di Sanremo. Alcuni sui balconi degli appartamenti vicino al teatro, altri direttamente davanti all’entrata, hanno esposto dei cartelli con scritto «Eni, inquina anche la musica». La polizia di Stato ha diffuso un comunicato in cui spiega che l’azione doveva essere ancora più plateale ma la protesta è stata sventata sul nascere. Gli attivisti coinvolti erano 10, dai 26 ai 44 anni, tutti italiani. Ancora da valutare la posizione del proprietario della casa che avrebbe concesso la sua abitazione per la manifestazione. Tutti gli attivisti sono stati fermati e portati al Commissariato per l’identificazione. Greenpeace intanto ha rivendicato l’azione sui suoi canali: «Gli attivisti di Greenpeace hanno invaso pacificamente il “green carpet” voluto da ENI per promuovere il lancio di Plenitude, una nuova realtà aziendale presentata come la svolta sostenibile della compagnia energetica. In realtà, nei prossimi anni ENI continuerà a puntare principalmente su gas e petrolio, combustibili fossili che alimentano il riscaldamento globale».

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: