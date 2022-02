Sanremo 2022, volevano entrare all’Ariston con i Green pass falsi: beccate tre persone, scatta la stretta sui controlli

Gli addetti alla sicurezza hanno scoperto in un primo momento un uomo che voleva entrare in sala senza certificazione verde anti-Covid. Da lì sono scattati ulteriori controlli

Poco prima della seconda serata del Festival di Sanremo il 2 febbraio, un agente di polizia addetto ai controlli ha scoperto una persona che stava cercando di accedere al Teatro Ariston mostrando un Green pass contraffatto. L’uomo è stato subito bloccato e portato nel commissariato. Una vicenda che ha fatto alzare il livello di allerta – come racconta Leggo – al punto che le forze dell’ordine hanno cominciato ad aumentare immediatamente il numero di controlli scoprendo subito dopo altre due persone, entrambe con una certificazione verde anti Covid apparentemente vera ma che in realtà è risultata essere contraffatta. Le tre persone fermate sono state portate in commissariato per l’identificazione. Per loro è scattata la denuncia per truffa.

Foto in copertina: ANSA/ETTORE FERRARI

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

