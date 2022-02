Sanremo 2022, le lacrime di Lorena Cesarini per gli insulti razzisti: «A 34 anni scopro di essere diversa» – Il video

«Non se lo merita, l’hanno chiamata solo perché è nera. È arrivata l’extracomunitaria. Forse l’hanno chiamata per lavare le scale e innaffiare i fiori». Lorena Cesarini, attrice romana nata a Dakar è la donna che in questa seconda serata accompagna Amadeus sul palco dell’Ariston. Appena inziata la serata, Cesarini si è esibita in un monologo pieno di lacrime ed emozioni. Un monologo che è partito dagli insulti ricevuti sui social appena dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival. «A 34 anni – racconta l’attrice sul palco dell’Ariston – scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante, resto nera, fino ad oggi a scuola, all’università, al lavoro, sul tram nessuno aveva mai sentito l’urgenza di dirmelo». La sua performance si è conclusa con la lettura di un brano di Il razzismo spiegato a mia figlia, di Tahar Ben Jelloun: «La cosa più importante è chiedersi perché, per andare verso la libertà da frasi fatte, giudizi precostituiti, insulti, giudizi sul tram».

