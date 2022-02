Sanremo, l’omaggio a Franco Battiato (che dura un minuto) – Il video

Nel 1981 Battiato ha vinto al Festival il premio come autore del brano “Per Elisa”, mentre nel 2003 ha vinto il primo per il miglior arrangiamento nel brano “Morirò d’amore”

Nella prima serata del Festival di Sanremo è andato in scena anche l’omaggio a Franco Battiato. In tarda serata, senza un annuncio, sul sipario dell’Ariston è stato proiettato un video di archivio in cui il cantautore intona qualche un parte del brano La Cura. L’effetto è scenografico, la canzone viene accompagnata dall’orchestra. Ma tutto dura circa un minuto. Battiato è scomparso lo scorso maggio e più di una volta ha partecipato al Festival. Nel 1981 ha vinto il premio come autore del brano Per Elisa, mentre nel 2003 ha vinto il primo per il miglior arrangiamento nel brano Morirò d’amore.

Speciale Sanremo 2022

