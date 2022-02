Sanremo è anche il Festival dei meme: i 15 migliori della prima serata

«Ma come lo spieghi Sanremo a chi non è italiano?»: la selezione delle immagini più divertenti della prima serata della kermesse

Sanremo, lo sappiamo, non è solo il Festival della Canzone italiana ma anche quello dei meme. Twitter Italia impazzisce in questa settimana, con account che resuscitano e utenti che si preparano interi archivi di foto per portare a casa valangate di like. Questa edizione parte bene anche se sappiamo tutti che ci sono livelli difficilmente raggiungibili. Sì, stiamo parlando proprio della prematura fuoriuscita di Bugo dal palco dell’Ariston. Qui vi lasciamo i migliori ma vi preghiamo di scriverci sui social i vostri preferiti. A proposito, vi ricordiamo che per questo Festival potete trovarci su tutti i social: Instagram, Twitter e da questi giorni anche TikTok.

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

