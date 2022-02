Dirette social, commenti su TikTok, top e flop della serata: il Festival di Sanremo su Open

Inizia la settimana del Festival di Sanremo. Da oggi, 1 febbraio, Open seguirà passo dopo passo la kermesse musicale condotta da Amadeus, che sarà affiancato nella prima serata da Ornella Muti (tra gli ospiti ci saranno anche Fiorello e i Maneskin). Sarà una settimana ricca di appuntamenti: sul nostro sito ogni sera, e per tutte e cinque le serate del Festival, troverete il racconto in tempo reale di quello che sta succedendo sul palco dell’Ariston. Non solo. Quest’anno Open sarà più social che mai: da Instagram a Twitter fino a TikTok. Sul nostro profilo Instagram ogni mattina troverete Caffè Sanremo: un riassuntone del Festival in 6 stories per conoscere i top e i flop della serata. Cercheremo di non essere troppo cattivi (ma nemmeno troppo buoni). Ogni sera sul nostro canale Twitter ci sarà la nostra super diretta curata da Maria Pia Mazza per tutti i commenti #Sanremo2022. Da oggi inoltre, dopo l’approdo su Twitch, Open sbarca anche su TikTok dove sarà possibile commentare gli ospiti delle serate, raccontare curiosità e giudicare le performance in meno di un minuto.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/ETTORE FERRARI

Speciale Sanremo 2022

Leggi anche: