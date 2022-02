Sanremo 2022, all’Ariston arriva Lorena Cesarini, Amadeus tenta il bis: apre Sangiovanni. Ecco l’ordine degli artisti in gara

«Cominciamo con una notizia molto triste, la leggenda del cinema italiano Monica Vitti è morta», è iniziata così la conferenza stampa post prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il triste annuncio è stato seguito da un boato dei giornalisti presenti e un fortissimo applauso. Accennando a un possibile ricordo della grande attrice anche sul palco sanremese per la serata del 2 febbraio, il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha poi proseguito con lo stretto commento della puntata d’esordio. «Ieri sera abbiamo ancora di più capito quello che abbiamo dovuto vivere lo scorso anno, in cui il vuoto di presenze aveva raggelato il teatro. Il bisogno di leggerezza era evidente e il premio sull’ascolto si deve soprattutto alle risate e alla vitalità che i due mattatori Amadeus e Fiorello hanno portato sul palco». Il riferimento del direttore è al bilancio da record di questa mattina: con un picco del 58,9% di share, il dato di ascolti non registrava così tanti spettatori nella puntata d’esordio da ben 15 anni. «E la forte presenza dei giovanissimi tra gli spettatori, dai 15 ai 24 anni, è frutto di un lavoro del direttore artistico proprio verso un’innovazione dell’idea di Festival», ha aggiunto Coletta.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Amadeus: «Felice e senza parole»

La parola poi è passata al mattatore Amadeus. «Dire felice è poco. Sono senza parole. Ringrazio il gruppo di lavoro fantastico. Sono stati mesi di scommesse, pensieri e speranze. Il ritorno alla normalità è stata la gioia del pubblico a casa che segue il Festival ed è contento di farlo. I giornalisti e gli inviati per le strade, le persone in sala è il segno della vita che riprende», ha raccontato il presentatore. Una menzione speciale alla musica e agli artisti: «La protagonista è la musica. Il Festival rimane una festa musicale», ha continuato Amadeus, ringraziando anche la compagna di conduzione Ornella Muti.

Fiorello al telefono

«Mi dispiace che non sono lì con voi in sala stampa ma Amadeus non ha voluto», ha scherzato Fiorello, chiamato al telefono in diretta dall’amico conduttore. «L’anno scorso è stato pesante, quest’anno ci meritavamo quello che è successo ieri sera», ha commentato il comico siciliano, raccontando le incessanti preghiere che il direttore artistico gli ha fatto nei giorni scorsi affinché anche questa volta fosse al suo fianco sul palco dell’Ariston. Da quanto anticipato, Fiorello non sarà presente nella seconda serata del Festival. Ma il pubblico spera nella sua ormai nota imprevedibilità e in una possibile nuova incursione del comico in teatro.

L’ordine di uscita dei 13 Big

L’ultima parte della conferenza ha riguardato le novità le novità della seconda serata, quando sul palco con Amadeus ci sarà a co-condurre l’attrice Lorena Cesarini: «Lanceremo un contest tra i due inni musicali selezionati per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi del 2026. L’inno vincente verrà eseguito a Pechino nella cerimonia di chiusura. Arisa e Malika Ayane interpreteranno i due brani». Grande assente, «per problemi personali», Luca Argentero. Infine l’ordine ufficiale di uscita degli ultimi 13 artisti in gara:

Sangiovanni

Giovanni Truppi

Vibrazioni

Emma

Matteo Romano

Iva Zanicchi

Ditonellapiaga e Rettore

Elisa

Fabrizio Moro

Tananai

Irama

Aka7even

Highsnob e Hu

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: