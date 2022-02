Sanremo, il vescovo di Ventimiglia e il cardinal Ravasi contro Achille Lauro: «Esibizione penosa»

«II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d’immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso». Il cardinale Gianfranco Ravasi stamattina in una serie di tweet polemizza, senza mai nominarlo, con Achille Lauro per l’esibizione con battesimo a torso nudo a Sanremo. Ma che il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura ieri sera abbia visto, come fa ogni anno, la rassegna canora sulla Rai, è provato dall’endorsement a Massimo Ranieri, effettuato postando sui social network alcuni versi della sua canzone: «Questo mare Troppo grande per Non tremare». Ma ad arrabbiarsi per l’esibizione di Lauro non è stato soltanto Ravasi: in un comunicato pubblicato sul suo sito internet la Diocesi di Ventimiglia, ha parlato di «triste apertura» a proposito del Festival. Il vescovo di Ventimiglia e Sanremo Antonio Suetta ha scritto: «La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante. Non stupisce peraltro che la drammatica povertà artistica ricorra costantemente a mezzi di fortuna per far parlare del personaggio e della manifestazione nel suo complesso».

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: