Sanremo 2022, arriva Sangiovanni ed è subito Fantasanremo. Insieme ad Amadeus urla: «Papalina!» – Il video

Il primo cantante a salire sul palco nella seconda serata del Festival di Sanremo è Sangiovanni, tra i finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi nonché autore di Malibù. Dopo aver cantato la sua Farfalle, Sangiovanni ha chiesto ad Amadeus un favore e i due sul palco hanno urlato: «Fantasanremo! Papalina!». Il riferimento è chiaro: Sangiovanni ha voluto omaggiare chi ha scelto di inserirlo nel proprio team del Fantasanremo. Quest’anno sono migliaia le persone che hanno deciso di partecipare al gioco che riprende il Fantacalcio. Chi scrive è alla 356.992 posizione in Italia e non ha certo brillato nella prima serata. Per capire tutte le regole di questo gioco e tutti i riferimenti che torneranno nelle prossime serate, vi lasciamo qui tutta la nostra guida.

Speciale Sanremo 2022

I testi delle canzoni

Achille Lauro – Domenica | Aka 7even – Perfetta così | Ana Mena – Duecentomila ore | Dargen D’Amico – Dove si balla | Ditonellapiaga con Rettore – Chimica | Elisa – O forse sei tu | Emma – Ogni volta è così | Fabrizio Moro – Sei tu | Gianni Morandi – Apri le tue porte | Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia | Giusi Ferreri – Miele | Highsnob e Hu – Abbi cura di te | Irama – Ovunque sarai | Iva Zanicchi – Voglio amarti | La rappresentante di Lista – Ciao ciao | Le Vibrazioni – Tantissimo | Mahmood e Blanco – Brividi | Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare | Matteo Romano – Virale | Michele Bravi – Inverno dei fiori | Noemi – Ti amo non lo so dire | Rkomi – Insuperabile | Sangiovanni – Farfalle | Tananai – Sesso occasionale | Yuman – Ora e qui

Leggi anche: