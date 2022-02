Sanremo, sarà Marco Mengoni il super ospite della finale

In corso ancora la trttativa sugli ultimi dettagli per la partecipazione del cantante che, all’Ariston, aveva trionfato nel 2013

La 72esima edizione del Festival di Sanremo continua a riservare sorprese. Pare che l’organizzazione della kermesse stia definendo gli ultimi accorgimenti per far approdare sul palco dell’Ariston Marco Mengoni. Dovrebbe essere lui il super ospite – inatteso – della serata finale di domani, sabato 5 febbraio. Il cantante, che aveva vinto con il brano L’essenziale l’edizione del 2013, è fresco di successi: qualche giorno fa Mengoni ha festeggiato il suo sessantesimo platino grazie al progetto discografico Materia (Terra). Da quando, nel 2009, l’artista di Ronciglione ha vinto la terza edizione di X Factor – vittoria che gli è valsa la firma del contratto con Sony Music -, ha pubblicato già dieci album, di cui sei in studio e quattro live.

Speciale Sanremo 2022

